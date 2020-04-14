14 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании во вторник, 14 апреля, приняла в первом чтении законопроект о запрете взимания комиссионных сборов при оплате услуг ЖКХ.



Законопроект был разработан главой фракции Единой России в Госдуме Сергей Неверов, глава Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред председателя Госдумы Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.



Комитет Госдумы по ЖКХ ранее поддержал законопроект, но при этом отметил, что в случае реализации необходимо дать рекомендации правительству о принятии мер, которые исключат включение комиссионных сборов в сами платежи ЖКХ.



Законопроект предусматривает запрет на взимание комиссионных сборов при оплате услуг ЖКХ для кредитных организаций, платежных агентов (в том числе банков) и операторов почтовой связи.