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Власть     18.05.2021 18:31

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

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Теги:  Госдума  законопроекты  оружие  лицензии 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании во вторник, 18 мая, приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает правила выдачи лицензий на оружие.

Законопроект вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружие.

Согласно законопроекту лицензии не смогут получить граждане, имеющие две судимости, даже если они погашены, а также лица, которые были подвергнуты административному наказанию за пьяную езду, либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю или те, кто отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Кроме того, законопроект запрещает хранение списанного оружия без уведомления Росгвардии, обязывает владельцев оружия сообщать об утере или похищении оружия, разрешает изымать оружие у пьяных, наделяет Росгвардию полномочиями не только выдавать лицензии на оружие, но и проверять соответствующее медзаключение.

Помимо этого, законопроект запрещает публиковать инструкции по изготовлению оружия.

11 мая в одной из школ Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл стрельбу из дробовика. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро детей. Еще 18 детей и трое взрослых получили ранения и травмы.

В связи с трагедией в Казани, президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Владимиру Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.

В Госдуме заявили о готовности ужесточить законодательство об обороте оружия. 17 мая в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий ужесточение контроля за выдачей медицинского заключения при получении разрешения на оружие

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Теги: 
Госдума  законопроекты  оружие  лицензии 

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