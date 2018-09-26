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Власть     26.09.2018 14:23

Госдума приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе

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Теги:  Госдума  пенсионная реформа  законопроекты 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе.

Законопроект, внесенный правительством, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста. За принятие документа проголосовали 326 депутатов, «против» - 59, один человек воздержался.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой 19 июля. После первого чтения в законопроект был внесен ряд поправок, большую часть из которых внес президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что все поправки президента были единогласно приняты Госдумой. Также в законопроект были внесены поправки депутатов и сенаторов.

В результате внесенных поправок пенсионный возраст предлагается повысить для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет.

Третье чтение законопроекта о пенсионной реформе пройдет в Госдуме в четверг 27 сентября.


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Теги: 
Госдума  пенсионная реформа  законопроекты 

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