26 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе.



Законопроект, внесенный правительством, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста. За принятие документа проголосовали 326 депутатов, «против» - 59, один человек воздержался.



В первом чтении законопроект был принят Госдумой 19 июля. После первого чтения в законопроект был внесен ряд поправок, большую часть из которых внес президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что все поправки президента были единогласно приняты Госдумой. Также в законопроект были внесены поправки депутатов и сенаторов.



В результате внесенных поправок пенсионный возраст предлагается повысить для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет.



Третье чтение законопроекта о пенсионной реформе пройдет в Госдуме в четверг 27 сентября.