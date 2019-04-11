11 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг,11 апреля, приняла во втором чтении законопроект об устойчивой работе Рунета.



В первом чтении законопроект был принят в феврале. Документ предполагает меры, которые должны обеспечить работу интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. В частности, согласно закону, в России будет создан специальный центр, который будет обеспечивать доступность услуг связи в любых ситуациях, а также координировать действия операторов связи.



В третьем чтении закон может быть рассмотрен уже 16 апреля, с таким предложением выступил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.