11 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг,11 апреля, приняла во втором чтении законопроект об устойчивой работе Рунета.
В первом чтении законопроект был принят в феврале. Документ предполагает меры, которые должны обеспечить работу интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. В частности, согласно закону, в России будет создан специальный центр, который будет обеспечивать доступность услуг связи в любых ситуациях, а также координировать действия операторов связи.
В третьем чтении закон может быть рассмотрен уже 16 апреля, с таким предложением выступил глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
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