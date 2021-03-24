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Власть     24.03.2021 12:37

Госдума приняла закон, дающий Путину право снова баллотироваться на пост президента РФ

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Теги:  Владимир Путин  Госдума  законы  Президент РФ  выборы 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 24 марта, приняла закон, который дает Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

Ранее соответствующие изменения были внесены в Конституцию РФ после их одобрения на всероссийском голосовании.

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Теги: 
Владимир Путин  Госдума  законы  Президент РФ  выборы 

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