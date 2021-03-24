Госдума приняла закон, дающий Путину право снова баллотироваться на пост президента РФ

24 марта. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 24 марта, приняла закон, который дает Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост президента Российской Федерации.



Ранее соответствующие изменения были внесены в Конституцию РФ после их одобрения на всероссийском голосовании.