9 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании в среду, 9 декабря, приняла в третьем окончательном чтении закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту и его семье.
Принятый закон вносит изменения в третью статью Федерального закона «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».
Согласно закону, бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, подвергнуть личному обыску или досмотру. Также запрещается арестовывать или обыскивать занимаемые экс-президентом жилые и служебные помещения, принадлежащие ему или используемые им автомобили, прослушивать или изымать используемые бывшим главой государства средства связи, изымать, арестовывать или изучать его багаж, документы и переписку.
Лишить экс-президента гарантий, согласно закону, может только Совет Федерации на основании обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, выдвинутого Госдумой и подтвержденного Верховным и Конституционном судами. При этом, с инициативой о выдвижении обвинения должны выступить не менее трети депутатов Госдумы при наличии заключения специальной комиссии нижней палаты парламента. Решения о выдвижении обвинений и о снятии неприкосновенности должны принять не менее двух третей парламентариев каждой из палат.
Если за три месяца после выдвижения обвинения Совет Федерации не примет решения о снятии с экс-президента неприкосновенности, обвинение отклоняется.
Кроме того, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, о праве экс-президента пожизненно занимать кресло сенатора.
Согласно закону, Совет Федерации будет состоять из двух представителей от каждого региона страны (по одному от законодательной и исполнительной власти), из экс-президента, который может занимать должность сенатора пожизненно, а также из 30 представителей, назначаемых действующим президентом страны, 7 из которых также могут быть назначены пожизненно.
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