19 февраля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 19 февраля, приняла закон об обеспечении бесплатным горячим питанием всех школьников младших классов.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре совместно спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В январе 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин также объявил, что всех школьников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Поправки президента были внесены в новую редакцию законопроекта.
Новый закон вводит понятие «здоровое питание». Школьники младших классов будут бесплатно получать горячее питание не менее одного раза в день. Согласно закону, регионы будут получать субсидии на обеспечение школьников горячим питанием, а на полное налаживание процесса законом отводится три года.
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