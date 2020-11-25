 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     25.11.2020 14:28

Госдума приняла закон о Госсовете

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законы  Госсовет 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 25 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон о Государственном совете Российской Федерации.

Согласно закону, Госсовет является органом, который формируется президентом России с целью обеспечения согласованной работы органов власти, а также для определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений развития страны.

Кроме того, Госсовет будет готовить предложения по региональному и муниципальному развитию, вопросам госстроительства, местного самоуправления и по вопросам взаимоотношений уровней публичной власти.

Также Госсовет будет анализировать различные практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, вырабатывать критерии эффективности работы региональных властей.

Помимо этого, Госсовет сможет способствовать разрешению противоречий между федеральными и региональными властями, обсуждать вопросы кадровой политики.

При этом, Госсовет не наделяется правом законодательной инициативы, но сможет принимать решения о необходимости внесения изменений в законодательство или проекты законов. По предложению президента Госсовет будет рассматривать проекты важнейших федеральных законов, имеющих значение для всей страны, а также параметров госбюджета.

Возглавлять Госсовет будет президент страны, также в его состав по должности будут входить премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента РФ и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители тех партий, которые имеют фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и другие лица.

Для решения текущих вопросов будет сформирован президиум Госсовета, состав которого определит президент. Также возможно формирование комиссий по различным направлениям, рабочих групп и иных органов. К работе в них могут быть привлечены лица, которые не входят в состав Госсовета, например специалисты в тех или иных областях.

Запрещается включение в состав госсовета лиц, имеющих зарубежное гражданство или вид на жительство в России, а также лиц, которые имеют банковские счета, деньги и ценности в зарубежных банках за пределами России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законы  Госсовет 

Возврат к списку

Лента новостей

15:34 Город (Москва и область) ТПУ «Выхино» ждёт обновление

14:28 Власть Госдума приняла закон о Госсовете

14:04 Власть К законопроекту о бюджете Москвы поступило 203 поправки

12:50 Власть В обществе из-за пандемии видны тревога и пессимизм - Песков

12:41 Общество Более 50% москвичей используют для поездок по городу общественный транспорт - опрос

Актуальные материалы

10:09 В России В МВД утвердили изменения в водительских правах и ПТС

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru