25 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 25 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон о Государственном совете Российской Федерации.



Согласно закону, Госсовет является органом, который формируется президентом России с целью обеспечения согласованной работы органов власти, а также для определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений развития страны.



Кроме того, Госсовет будет готовить предложения по региональному и муниципальному развитию, вопросам госстроительства, местного самоуправления и по вопросам взаимоотношений уровней публичной власти.



Также Госсовет будет анализировать различные практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, вырабатывать критерии эффективности работы региональных властей.



Помимо этого, Госсовет сможет способствовать разрешению противоречий между федеральными и региональными властями, обсуждать вопросы кадровой политики.



При этом, Госсовет не наделяется правом законодательной инициативы, но сможет принимать решения о необходимости внесения изменений в законодательство или проекты законов. По предложению президента Госсовет будет рассматривать проекты важнейших федеральных законов, имеющих значение для всей страны, а также параметров госбюджета.



Возглавлять Госсовет будет президент страны, также в его состав по должности будут входить премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента РФ и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители тех партий, которые имеют фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и другие лица.



Для решения текущих вопросов будет сформирован президиум Госсовета, состав которого определит президент. Также возможно формирование комиссий по различным направлениям, рабочих групп и иных органов. К работе в них могут быть привлечены лица, которые не входят в состав Госсовета, например специалисты в тех или иных областях.



Запрещается включение в состав госсовета лиц, имеющих зарубежное гражданство или вид на жительство в России, а также лиц, которые имеют банковские счета, деньги и ценности в зарубежных банках за пределами России.