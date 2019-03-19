19 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о переводе всех торгов по приватизации госимущества в электронную форму.



Приватизация федерального имущества происходит только в электронной форме с 2017 года. Новый закон распространяет процедуру обязательных электронных торгов и на приватизацию объектов регионального и муниципального имущества.



При этом местные власти могут осуществлять процедуру электронных торгов самостоятельно, либо передать право на проведение торгов уполномоченным организациям, список которых утверждается российским правительством.



Новый закон исключает, также, возможность для претендентов подать предложение о цене на продаваемый объект в закрытом режиме, «в конверте».



Чтобы регионы и муниципалитеты смогли подготовиться к переходу на торги в электронной форме, новый закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.