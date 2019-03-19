19 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о переводе всех торгов по приватизации госимущества в электронную форму.
Приватизация федерального имущества происходит только в электронной форме с 2017 года. Новый закон распространяет процедуру обязательных электронных торгов и на приватизацию объектов регионального и муниципального имущества.
При этом местные власти могут осуществлять процедуру электронных торгов самостоятельно, либо передать право на проведение торгов уполномоченным организациям, список которых утверждается российским правительством.
Новый закон исключает, также, возможность для претендентов подать предложение о цене на продаваемый объект в закрытом режиме, «в конверте».
Чтобы регионы и муниципалитеты смогли подготовиться к переходу на торги в электронной форме, новый закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.
11:33 Власть Госдума приняла закон о переводе торгов по приватизации в электронную форму
11:01 Город (Москва и область) ЦОДД рекомендовал москвичам не торопиться менять зимнюю резину
10:56 Происшествия Московский бизнесмен получил 2,5 года колонии за гибель 12 человек на пожаре
10:07 Общество Марлен Хуциев. Биография
09:24 Город (Москва и область) Более 500 тысяч человек посетили прошедшей зимой катки на ВДНХ
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей