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Власть     22.12.2020 11:25

Госдума приняла закон о платных вытрезвителях

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Теги:  Госдума  законы  вытрезвители 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании во вторник, 22 декабря, приняла в третьем окончательном чтении закон о восстановлении системы вытрезвителей.

Согласно закону, регионы получают право создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Полицейские получают право доставлять в такие учреждения граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи.

При этом, работа таких учреждений не должна оплачиваться за счет ОМС.

Кроме того, закон позволяет совершать медицинское вмешательство в отношении граждан в состоянии опьянения, без их согласия - например при проведении медицинского освидетельствования.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2021 года.


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Теги: 
Госдума  законы  вытрезвители 

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