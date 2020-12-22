22 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании во вторник, 22 декабря, приняла в третьем окончательном чтении закон о восстановлении системы вытрезвителей.



Согласно закону, регионы получают право создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Полицейские получают право доставлять в такие учреждения граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не нуждающихся в медицинской помощи.



При этом, работа таких учреждений не должна оплачиваться за счет ОМС.



Кроме того, закон позволяет совершать медицинское вмешательство в отношении граждан в состоянии опьянения, без их согласия - например при проведении медицинского освидетельствования.



Новый закон вступит в силу с 1 января 2021 года.