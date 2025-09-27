 
Актуальные темы: переговоры
Власть     20.11.2025 07:41

Госдума приняла закон о получении рабочей профессии для не сдавших ОГЭ

Теги:  Госдума  закон  «Об образовании»  ОГЭ 

20 ноября — Mossovetinfo.ru — Государственная дума на пленарном заседании в среду, 19 ноября, во втором и третьем чтениях поправки к закону «Об образовании», согласно котором девятиклассники, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, смогут бесплатно пройти профессиональное бесплатное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих..

Законом предусматривается, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку, например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий.

Законопроект был внесен в целях популяризации рабочих профессий и обеспечения расширения возможностей их бесплатного получения.

Перечень профессий, которые смогут получить не сдавшие ГИА 9-классники, будут составлять региональные органы власти под кадровые потребности местных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Начиная с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали полностью завершить освоение всех учебных предметов, сообщил Рособрнадзор.

