Другие материалы
Власть
20.11.2025, 07:41
Госдума приняла закон о получении рабочей профессии для не сдавших ОГЭ
20 ноября — Mossovetinfo.ru — Государственная дума на пленарном заседании в среду, 19 ноября, во втором и третьем чтен...
Власть
16.10.2025, 12:28
Мособлдума поддержала обращение о присвоении Королеву звания «Город трудовой доблести»
16 октября — Mossovetinfo.ru — Мособлдума в ходе заседания рассмотрела и поддержала обращение к президенту РФ о прис...
Власть
27.09.2025, 17:07
Защита граждан – ключевой приоритет развития цифровых платформ - Григоренко
27 сентября — Mossovetinfo.ru — Гарантии защиты интересов граждан на цифровых платформах и новые правила для зарубе...