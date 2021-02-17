Госдума приняла закон о полумиллионных штрафах за незаконную агитацию на выборах

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 17 февраля, приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах.



Согласно новому закону, штрафы за незаконную агитацию для юридических лиц вырастут в пять раз, а для граждан - в 20 раз. Речь идет об агитации вне установленного законом разрешенного периода. Также штрафовать будут за изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах и их размещении без согласия собственников или владельцев.



Согласно действующему законодательству, штраф за незаконную агитацию для граждан составляет 1000 – 1500 рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.



После вступления в силу нового закона штраф за это же нарушение для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.



Также Госдума приняла закон, который позволяет избирательным комиссиям требовать от Роспотребнадзора удаления незаконной рекламы в интернете.