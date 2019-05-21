21 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 21 мая приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве родственников посещать больных, находящихся в реанимационных отделениях больниц.



Законопроект, который обязывает медицинские учреждения обеспечить возможность родственникам и законным представителям пациентов обеспечить их посещение в реанимационных отделениях был внесен в Госдуму депутатом «Единой России» Николаем Герасименко. В первом чтении законопроект был принят в июле 2018 года, второй чтение состоялось 16 мая 2019 года.



В настоящее время обязанность медицинских учреждений обеспечить возможность родственникам посетить больных в реанимации не прописана и в каждом конкретном случае решение принимает руководство медучреждения. Теперь больницы обяжут обеспечить такие посещения закондательно. В свою очередь Минздрав обязан будет разработать порядок посещений пациентов реанимационных отделений.



Глава Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон был разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина и что он заработать как можно скорее, так его вступления в силу ждут сотни тысяч граждан.