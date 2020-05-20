21 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, о создании в России единого информационного регистра, который будет содержать сведения о гражданах России.



В федеральном регистре будут указаны актуальные данные о гражданах России: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство. По каждому пункту к указанным данным будет привязан соответствующий документ: записи акта о рождении, данные паспорта, данные о регистрации и так далее.



Сведения из нового регистра будут предоставляться государственным органам, нотариусам, многофункциональным центрам, самим гражданам или их официальным представителям. Кроме того, по обращению гражданина или его представителя, данные в регистре могут быть изменены.



Оператором реестра будет Федеральная налоговая служба. На нее возлагается обязанность обеспечить защиту записи регистра, чтобы избежать несанкционированного доступа к записям или их уничтожения.



Согласно новому закону, президент России имеет право самостоятельно определять федеральные органы исполнительной власти, которые получат возможность вносить в регистр сведения и обрабатывать его записи.



В свою очередь, правительство России будет определять порядок изменения сведений в регистре по обращению граждан или их представителей.



Для государственных и муниципальных органов использование регистра и содержащихся в нем сведений будет необязательным до 2023 года.