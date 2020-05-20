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Власть
21.05.2020, 13:17
Госдума приняла закон о создании базы данных россиян
21 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, о создании в России единого информационного регистра, который будет содержать сведения о гражданах России. В ...
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Власть
21.05.2020, 09:00
СФ РФ предлагает законодательно установить понятие самоизоляции
21 мая. Mossovetinfo.ru – В совете Федерации предложили законодательно установить понятие самоизоляции, и также установить порядок введения режима самоизоляции и права региональных властей в устан...
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Власть
20.05.2020, 17:30
СФ РФ одобрил закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве
20 мая. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации поддержал закон, о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы. Новый закон распространяется на выборы всех уровн...