12 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 12 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает руководству аэропортов организовывать комнаты для курения.
Согласно закону, комнаты для курения в аэропортах должны быть изолированными, оборудованными вентиляцией и расположены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением из других помещений.
При этом, организация комнат для курения в аэропортах не является обязательной, согласно закону, решение об их организации будет предоставлено руководству аэропортов.
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