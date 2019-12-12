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Власть     12.12.2019 14:06

Госдума приняла закон о возвращении комнат для курения в аэропорты

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Теги:  Госдума  законы  аэропорты  курение 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 12 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает руководству аэропортов организовывать комнаты для курения.

Согласно закону, комнаты для курения в аэропортах должны быть изолированными, оборудованными вентиляцией и расположены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением из других помещений.

При этом, организация комнат для курения в аэропортах не является обязательной, согласно закону, решение об их организации будет предоставлено руководству аэропортов.


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Теги: 
Госдума  законы  аэропорты  курение 

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