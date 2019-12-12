12 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 12 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает руководству аэропортов организовывать комнаты для курения.



Согласно закону, комнаты для курения в аэропортах должны быть изолированными, оборудованными вентиляцией и расположены таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением из других помещений.



При этом, организация комнат для курения в аэропортах не является обязательной, согласно закону, решение об их организации будет предоставлено руководству аэропортов.