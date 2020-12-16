16 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на своем заседании в среду, 16 декабря, приняла закон, который запрещает физическим лицам перевозить более 200 сигарет.
Также закон запрещает перевозить физическим лицам более 50 сигар (сигарил) или 250 грамм табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.
Закон принят для предотвращения нелегального оборота табачных изделий. Ранее подобный запрет был введен в отношении алкогольной продукции.
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