18 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ипотечных каникулах.



Согласно новому закону, ипотечные каникулы сроком до полугода могут быть предоставлены заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, в том числе потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%. При этом ежемесячный платеж по кредиту должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.



Ипотечные каникулы могут быть предоставлены либо в виде снижения размера периодически платежей, либо в виде временной приостановки обязательств по кредиту. При этом срок кредита будет продлен на то время, в которое будут действовать ипотечные каникулы.



Ипотечные каникулы будут распространятся на кредиты, размер которых не превышает 15 миллионов рублей. Воспользоваться правом на ипотечные каникулы можно будет только один раз во время выплаты кредита. Нормы закона будут распространятся как на новые кредиты, так и на те, которые были взяты до его принятия.