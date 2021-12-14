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Власть     14.12.2021 15:50

Госдума приняла закон об организации региональной власти

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Теги:  Госдума  Конституция  документы  законы 

14 декабря. Mossovetinfo.ru – Государственная Дума на заседании во вторник приняла закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Закон направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, а также на совершенствование региональной власти.

Документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия. В документе предусмотрены меры ответственности для глав регионов.

Устанавливаются равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний. Также  снимается запрет для главы региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд.






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Теги: 
Госдума  Конституция  документы  законы 

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