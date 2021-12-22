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Власть     22.12.2021 11:51

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра

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Теги:  Госдума  законы  техосмотр 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Госдума на заседании в среду приняла закон об освобождении автовладельцев от обязательного техосмотра.

Гражданам не будет нужно проходить технический осмотр легкового автомобиля или мотоцикла, если они используют транспорт в личных целях.

Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Кроме того, техосмотр необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

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Теги: 
Госдума  законы  техосмотр 

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