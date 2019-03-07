7 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке информации, которая выражает неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в России.



В случае обнаружения подобной информации в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в Интернете), Генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор. Роскомнадзор, в свою очередь, будет направлять уведомление хостинг-провайдеру.



Хостинг-провайдер будет обязан в течение суток после получения уведомления заблокировать ресурс, после чего уведомить владельца ресурса о блокировке и необходимости удалить указанную информацию. В свою очередь, в течение суток владелец ресурса будет обязан удалить ложную информацию и проинформировать об этом Роскомнадзор. Ведомство проверит сообщение владельца ресурса и после этого разрешит хостинг-провайдеру возобновить доступ к ресурсу.