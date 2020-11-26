26 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 26 ноября, приняла в третьем окончательном чтении закон об удаленной работе



Закон был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.



Закон предусматривает внесение в Трудовой кодекс трех основных понятий: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.



Закон предполагает, что работодатель может перевести сотрудника (сотрудников) на удаленную работу без его согласия в случае чрезвычайных ситуаций. Однако, работодатель будет обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. Также работодатель будет обязан провести для сотрудника инструктаж по использованию оборудования.



В тоже время другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на период удаленной работы распространяться не будут.



Перевод на удаленную работу, согласно закону, не может быть основанием для снижения зарплаты сотрудников. Однако, работодатель может уволить сотрудника если последний в течение двух дней не выходит на связь без уважительной причины. Вне рабочего времени сотрудник имеет право находится офлайн, нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа, которая должна соответствующим образом оплачиваться.



В случае болезни, сотрудники имеют право предоставить работодателю электронный номер бюллетеня.



Новый закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

