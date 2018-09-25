25 сентября. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла закон об уголовной ответственности работодателей за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста или их незаконное увольнение с работы.
Согласно закону, в случае отказа в приеме на работу в связи достижением предпенсионного возраста или в случае увольнения человека с работы по данной причине, работодатель может быть наказан штрафом в 200 тысяч рублей, либо в размере зарплаты виновного за последние 18 месяцев. Также в качестве наказания могут быть назначены общественные работы на срок до 360 часов.
По предпенсионным возрастом понимается период в течение 5 лет перед назначением человеку страховой пенсии по старости.
О необходимости защитить права граждан предпенсионного возраста заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении, посвященном пенсионной реформе.
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