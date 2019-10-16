16 октября. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в УК РФ, которые усиливают ответственность за пособничество в незаконной миграции, сообщается на официальном сайте российского парламента.



Документ был внесен в Госдуму депутатами Мосгордумы. Поправки устанавливают ответственность за пособничество в незаконной миграции с использованием служебного положения.



За совершение данного преступления теперь устанавливается ответственность до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей, либо в размере заработной платы осужденного за период до 3 лет.