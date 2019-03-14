14 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает наказания за создание, руководство и участие в организованных преступных группировках.
Новый закон предполагает наказание за создание и руководство преступным сообществом до 20 лет лишения свободы, а за преступления, совершенные руководителем преступной группировки – до пожизненного заключения. Законопроект также предполагает отдельное наказание за «занятие высшего положения в преступной иерархии» - за данный вид преступления предлагается наказывать заключением на срок от 8 до 15 лет. Помимо длительных сроков заключения, на руководителей преступных сообществ будут накладывать штрафы до 5 миллионов рублей.
Закон исключает возможность условного наказания за участие и руководство ОПГ. В то же время закон допускает освобождение от уголовной ответственности лиц, которые ранее состояли в ОПГ, но покинули группировки, или пошли на сотрудничество со следствием.
Данный закон был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
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