14 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает наказания за создание, руководство и участие в организованных преступных группировках.



Новый закон предполагает наказание за создание и руководство преступным сообществом до 20 лет лишения свободы, а за преступления, совершенные руководителем преступной группировки – до пожизненного заключения. Законопроект также предполагает отдельное наказание за «занятие высшего положения в преступной иерархии» - за данный вид преступления предлагается наказывать заключением на срок от 8 до 15 лет. Помимо длительных сроков заключения, на руководителей преступных сообществ будут накладывать штрафы до 5 миллионов рублей.



Закон исключает возможность условного наказания за участие и руководство ОПГ. В то же время закон допускает освобождение от уголовной ответственности лиц, которые ранее состояли в ОПГ, но покинули группировки, или пошли на сотрудничество со следствием.



Данный закон был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.