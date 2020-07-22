22 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на свое заседании в среду, 22 июля, приняла закон, который распространяет действие антитабачного законодательства на вейпы и кальяны.



Теперь на вейпы и кальяны будут распространятся все требования и ограничения, которые относятся к табачной продукции.



Кроме того, на вейпы, кальяны и электронные сигареты будет распространятся ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления в аудивизуальных произведениях и в театральных постановках. Штрафы будут такие же, как при нарушении антитабачного законодательства.



Помимо этого, законодательно вводится запрет на курение в коммунальных квартирах.