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Власть     22.07.2020 16:48

Госдума приравняла вейпы и кальяны к табаку

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Теги:  Госдума  законы  вейпы  кальян  ограничения  табак 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на свое заседании в среду, 22 июля, приняла закон, который распространяет действие антитабачного законодательства на вейпы и кальяны.

Теперь на вейпы и кальяны будут распространятся все требования и ограничения, которые относятся к табачной продукции.

Кроме того, на вейпы, кальяны и электронные сигареты будет распространятся ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления в аудивизуальных произведениях и в театральных постановках. Штрафы будут такие же, как при нарушении антитабачного законодательства.

Помимо этого, законодательно вводится запрет на курение в коммунальных квартирах.


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Теги: 
Госдума  законы  вейпы  кальян  ограничения  табак 

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