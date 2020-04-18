20 марта. Mossovetinfo.ru – В Госдуме разработан пакет поправок, которые будут регулировать дачные споры между соседями, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по Госстроительтсву и законодательству Павла Крашенниникова.



Поправки вводят ограничения для собственников земельных участков.



Собственник не будет иметь права возражать против воздействий, исходящих с соседнего участка, таких как шум, дым, пепел, запахи и тому подобное, до тех пор, пока эти воздействия не превышают установленных нормативов, или не влияют на использование его участка. В случае же превышения нормативов собственник имеет право потребовать устранения нарушений.



Поправки запрещают строительство колодцев, которые мешают поступлению воды на соседний участок, а также возведение канализационных сооружений, которые загрязняют соседний участок.



Кроме того, поправки предусматривают, что земельный участок и все на ней находящееся будут составлять единый объект, которому будет присвоен один кадастровый номер.