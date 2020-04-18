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Власть
20.04.2020, 09:33
Госдума разработала поправки по регулированию дачных споров
20 марта. Mossovetinfo.ru – В Госдуме разработан пакет поправок, которые будут регулировать дачные споры между соседями, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по Госстро...
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Власть
18.04.2020, 11:03
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
18 апреля. Mossovetinfo.ru – Паспорт гражданина РФ, а также водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, признаются действительными. ...
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Власть
18.04.2020, 09:33
С 22 апреля в транспорте Москвы можно будет использовать только электронные карты
18 апреля. Mossovetinfo.ru – С 22 апреля для проезда в общественном транспорте Москвы можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социа...