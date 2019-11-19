19 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.



Законопроект разрешает использование нацистской символики и атрибутики в литературных и научных произведениях, произведениях искусства, в СМИ, если это делается в учебных или просветительских целях, а также «при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма, отсутствия признаков пропаганды и оправдания любой нацистской идеологии».



Принятый закон призван устранить различное толкование норм федерального законодательства. По мнению депутатов, такое нововведение не представляет общественной опасности.