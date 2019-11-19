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Власть     19.11.2019 13:49

Госдума разрешила использование нацистской символики в учебно-просветительских целях

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Теги:  Госдума  законы  нацизм  символика 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании во вторник, 19 ноября, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.

Законопроект разрешает использование нацистской символики и атрибутики в литературных и научных произведениях, произведениях искусства, в СМИ, если это делается в учебных или просветительских целях, а также «при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма, отсутствия признаков пропаганды и оправдания любой нацистской идеологии».

Принятый закон призван устранить различное толкование норм федерального законодательства. По мнению депутатов, такое нововведение не представляет общественной опасности.


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Теги: 
Госдума  законы  нацизм  символика 

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