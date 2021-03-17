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Власть     17.03.2021 12:40

Госдума ужесточила ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

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Теги:  Госдума  законы  реабилитация нацизма  ветераны  оскорбления 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 17 марта, приняла пакет законов, ужесточающих наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Согласно новым законодательным нормам, за публичное отрицание преступлений нацизма, установленных Нюрнбергским трибуналом, за распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне и о ветеранах Великой отечественной войны, следует наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф в размере 3 миллионов рублей.

Такое же наказание ожидает тех, кто осквернит символы воинской славы и памяти защитников Отечества, или публично унизит ветеранов войны.

Если данные преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, или с использованием СМИ и интернета - наказание увеличивается до 5 лет колонии или штрафа в 5 миллионов рублей.

В настоящее время уголовного наказания за оскорбление ветеранов в законе нет, а штраф за реабилитацию нацизма и осквернение памятников войны составляет максимум 500 тысяч рублей.

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Теги: 
Госдума  законы  реабилитация нацизма  ветераны  оскорбления 

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