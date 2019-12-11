11 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 11 декабря приняла в первом чтении законопроект, который приравнивает вейпы к обычным сигаретам.



Данный законопроект вводит в обращение понятие «электронное курительное изделие», под которое попадают любые электронные устройства, которые создают аэрозоль, пар или дым (в том числе путем нагрева жидкости), для их выдыхания.



Законопроект распространяет на вейпы такие же ограничения, как на обычные сигареты, в частности, запрещается их использование в тех местах, где запрещено курение табака.