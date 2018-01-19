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Власть
19.01.2018, 22:41
Группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах, будут заблокированы - Роскомнадзор
19 января, Mossovetinfo.ru – Группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах будут заблокированы по той же схеме, как и сообщества, побуждающие к самоубийству, сообщил "Интерфаксу" замминистра связи...
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Власть
19.01.2018, 09:41
Конституционный суд отказал Навальному в рассмотрении жалобы на закон о выборах
19 января, Mossovetinfo.ru – Конституционный суд России оперативно вынес определение об отказе рассматривать жалобу Алексея Навального на федеральный закон о выборах президента, запрещающий баллотиров...
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Власть
19.01.2018, 02:13
Новый председатель Арбитражного суда Московской области Вячеслав Викторович Кресс – справка
19 января. Mossovetinfo.ru – 15 января 2018 состоялось общее собрание судей, на котором заместитель председателя Верховного Суда Российской Федерации – председатель Судебной коллегии по экономическим ...