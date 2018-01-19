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Власть     19.01.2018 22:41

Группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах, будут заблокированы - Роскомнадзор

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Теги:  Роскомнадзор  соцсети  насилие  группы  блокировка 

19 января, Mossovetinfo.ru – Группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах будут заблокированы по той же схеме, как и сообщества, побуждающие к самоубийству, сообщил "Интерфаксу" замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
«Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы», - сказал Волин.

Такое решение принято нападение на школу в Бурятиии. Как сообщалось ранее,ученик 9 класса в Улан-Удэ напал с топором на других школьников и поджег учебное помещение с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью.


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Теги: 
Роскомнадзор  соцсети  насилие  группы  блокировка 

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