ГрузовичкоФ не смог подтвердить, что его цены самые низкие – УФАС

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В ближайшее время перевозчику ГрузовичкоФ, в связи с нарушением Закона о рекламе, «путем некорректного сравнения с конкурентами», «грозит штраф до 500 тыс. рублей», - сообщает в четверг УФАС по городу Москве.



«Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу с использованием слогана «Когда узнала, что у ГрузовичкоФ самые низкие цены!» в вагонах Московского метрополитена», - отмечается в сообщении УФАС.