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Власть     08.02.2018 21:29

ГрузовичкоФ не смог подтвердить, что его цены самые низкие – УФАС

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Теги:  Москва  УФАС  недобросовестная реклама  ГрузовичкоФ  нарушения  штраф 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В ближайшее время перевозчику ГрузовичкоФ, в связи с нарушением Закона о рекламе, «путем некорректного сравнения с конкурентами», «грозит штраф до 500 тыс. рублей», - сообщает в четверг УФАС по городу Москве.

«Московское УФАС России признало недобросовестной рекламу с использованием слогана «Когда узнала, что у ГрузовичкоФ самые низкие цены!» в вагонах Московского метрополитена», - отмечается в сообщении УФАС.

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Теги: 
Москва  УФАС  недобросовестная реклама  ГрузовичкоФ  нарушения  штраф 

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