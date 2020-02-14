14 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Тем же указом, временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области назначен Владислав Шапша.
Ранее Шапша работал в администрации губернатора Калужской области, в администрации города Обнинск, а с осени 2015 года возглавил Обнинскую городскую администрацию.
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