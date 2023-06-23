26 июня — Mossovetinfo.ru — Решение о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния э...

23 июня — Mossovetinfo.ru — Временно запрещено купание в зоне отдыха Тропарево в Москве в связи с несоответствием ка...