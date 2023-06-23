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Власть     27.06.2023 09:04

Индексировать пенсии пять раз до апреля 2026 года предложил Минтруд

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Теги:  пенсии  индексация  Минтруд  бюджет 

27 июня — Mossovetinfo.ru — Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку, согласно которым в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа и всего пять этапов до апреля 2026 года. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, с которым ознакомился РБК.

Проект предусматривает следующие этапы и размеры повышения пенсии:

с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.);

с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.);

с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).

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Теги: 
пенсии  индексация  Минтруд  бюджет 

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