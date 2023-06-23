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Власть
27.06.2023, 09:04
Индексировать пенсии пять раз до апреля 2026 года предложил Минтруд
27 июня — Mossovetinfo.ru — Министерство труда разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих ...
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Власть
26.06.2023, 12:28
Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами - министр культуры РФ
26 июня — Mossovetinfo.ru — Решение о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния э...
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Власть
23.06.2023, 19:28
Купаться в зоне отдыха Тропарево запрещено - Роспотребнадзор
23 июня — Mossovetinfo.ru — Временно запрещено купание в зоне отдыха Тропарево в Москве в связи с несоответствием ка...