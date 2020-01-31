31 января. Mossovetinfo.ru – В ходе 473 заседания Совета Федерации было утверждено назначение Инны Святенко на должность главы Комитета по социальной политике, сообщается на официальном сайте Совфеда.
В Совете Федерации Святенко представляет Московскую городскую Думу.
Предыдущий руководитель комитета Валерий Рязанский назначен первым заместителем Святенко. Рязанский возглавлял комитет на протяжении 8 лет, однако, по словам спикера СФ Валентины Матвиенко, написал заявление с просьбой освободить его от должности председателя Комитета.
Инна Святенко родилась в Москве в 1967 году. Обучалась на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. Окончила институт конверсии военных кадров при Московском государственном университете экономики, статистики и информатики а также Российскую академию государственной службы.
Доктор технических наук. Специалист в области подготовки пилотов и разработчик авиационных тренажеров маневренных самолётов. Подполковник вооруженных сил РФ.
Преподавала в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Работала консультантом в комитете Госдумы по регламенту и организации работы.
Депутат Московской городской Думы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. В 2019 году вновь избрана депутатом Мосгордумы седьмого созыва. На первом заседании нового состава думы избрана членом Совета Федерации от Мосгордумы.
13:40 Власть Инна Святенко возглавила комитет Совфеда по социальной политике
13:21 Город (Москва и область) Уходящий январь станет самым теплым в Москве за 140 лет
12:37 Город (Москва и область) Скорость интернета в московском метро до конца года вырастет до 200 Мбит/с
12:18 Город (Москва и область) Демонтаж новогодних елок и праздничных конструкций в Москве начнется 31 января
11:17 В России Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию
10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве
12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора