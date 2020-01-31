31 января. Mossovetinfo.ru – В ходе 473 заседания Совета Федерации было утверждено назначение Инны Святенко на должность главы Комитета по социальной политике, сообщается на официальном сайте Совфеда.



В Совете Федерации Святенко представляет Московскую городскую Думу.



Предыдущий руководитель комитета Валерий Рязанский назначен первым заместителем Святенко. Рязанский возглавлял комитет на протяжении 8 лет, однако, по словам спикера СФ Валентины Матвиенко, написал заявление с просьбой освободить его от должности председателя Комитета.



Инна Святенко родилась в Москве в 1967 году. Обучалась на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. Окончила институт конверсии военных кадров при Московском государственном университете экономики, статистики и информатики а также Российскую академию государственной службы.



Доктор технических наук. Специалист в области подготовки пилотов и разработчик авиационных тренажеров маневренных самолётов. Подполковник вооруженных сил РФ.



Преподавала в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Работала консультантом в комитете Госдумы по регламенту и организации работы.



Депутат Московской городской Думы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. В 2019 году вновь избрана депутатом Мосгордумы седьмого созыва. На первом заседании нового состава думы избрана членом Совета Федерации от Мосгордумы.