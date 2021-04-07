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Власть     07.04.2021 13:47

Иностранных гостей на Парад Победы приглашать не будут

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Теги:  Парад Победы  Дмитрий Песков  Песков  приглашения 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — В 2021 году Кремль не планирует приглашать иностранных гостей на Парад Победы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном, наверное, будет обычный режим приглашения на Парад», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь также отметил, что ближе к дате парада будут определены нюансы приглашения гостей с учетом соблюдения эпидемиологических норм.

Ранее Песков рассказал, что Парад Победы в этом году пройдет в обычном формате.

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Теги: 
Парад Победы  Дмитрий Песков  Песков  приглашения 

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