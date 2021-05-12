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Власть     12.05.2021 11:37

Из России вышлют пресс-секретаря посольства США в Москве - СМИ

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Теги:  дипломаты  высылка  посольство США 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс вошла в список 10 американских дипломатов, которые будут высланы из России в ответ на высылку российских дипломатов из США, сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщает издание со ссылкой на источник в МИД РФ, высылка пресс-секретаря посольства США стала зеркальной мерой в ответ на действия американской стороны, которая более полугода без объяснения причин отказывает в визе российскому дипломату, назначенному на должность пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне.

10 американских дипломатов должны покинуть Россию до 21 мая. Это ответная мера на решение Белого дома, который 15 апреля объявил о высылке 10 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы под дипломатическим прикрытием.

По данным «Коммерсанта», в ближайшее время будет юридически оформлен запрет дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран.

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Теги: 
дипломаты  высылка  посольство США 

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