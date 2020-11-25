25 ноября. Mossovetinfo.ru – Депутаты Мосгордумы внесли в общей сложности 203 поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете Москвы на 2021 – 2023 годы.



Фракционные объединения депутатов внесли в общей сложности 31 поправку: 11 от «Единой России» и депутатского объединения «Моя Москва», 9 - КПРФ, 8 - партия «Яблоко» и 3 - «Справедливая Россия».



Еще 172 поправки были внесены депутатами отдельно.



В первом чтении Мосгордума приняла законопроект о бюджете Москвы на 2021-2023 годы 18 ноября. При этом, было принято решение, что поправки в проект бюджета можно вносить до 25 ноября.