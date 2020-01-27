27 января. Mossovetinfo.ru – На данный момент к законопроекту об изменениях в Конституции поступило 17 поправок, сообщил в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию глава комиссии Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
15 января 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Президент отметил, что считает необходимым провести всенародное голосование, на которое должны быть вынесены предложенные поправки. Законопроект в настоящее время рассматривает Госдума. 23 января документ единогласно был принят в первом чтении.
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