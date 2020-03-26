26 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России рекомендовало исполнительным властям российских регионов временно приостановить работу кинотеатров и торгово-развлекательных центров из-за распространения коронавируса.



Также рекомендовано временно приостановить проведение досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также приостановить доступ граждан в здания и помещения, в которых проходят подобные мероприятия.



Кроме того, рекомендовано ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.



В связи с распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.