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Власть
11.01.2021, 12:36
Кабмин утвердил снижение ставок по кредитам для МСП и самозанятых
11 января. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило снижение ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан до 7% годовых, заявил на сове...
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Власть
06.01.2021, 10:51
Путин просит Собянина «не прибедняться»: бюджет Москвы верстается с профицитом
6 января. Mossovetinfo.ru - По мнению президента России Владимира Путина, московскому бюджету не потребуется заимствовать средства. Также Путин, после выступления мэра Москвы Сергея Собянина во в...
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Власть
29.12.2020, 15:02
Путин предложил рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин согласился с предложением рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров. Вопрос поднял в ходе встречи с президе...