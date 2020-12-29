11 января. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило снижение ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан до 7% годовых, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.



«Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», - приводит слова премьер-министра официальный сайт правительства РФ.



По словам Мишустина, снижение ставки позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку, пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса.