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Власть     11.01.2021 12:36

Кабмин утвердил снижение ставок по кредитам для МСП и самозанятых

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Теги:  Михаил Мишустин  бизнес  кредиты  снижение ставок 

11 января. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило снижение ставки по льготным кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан до 7% годовых, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

«Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», - приводит слова премьер-министра официальный сайт правительства РФ.

По словам Мишустина, снижение ставки позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку, пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса.



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Теги: 
Михаил Мишустин  бизнес  кредиты  снижение ставок 

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