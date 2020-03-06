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Власть     06.03.2020 12:37

Какая погода будет в Москве с 7 по 9 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

6 марта. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные с 7 по 9 марта в Москве ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу и воскресенье, 7 и 8 марта в Москве будет пасмурно, в воскресенье ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем +10..12°.

В понедельник, 9 марта в Москве также ожидаются дожди, но станет прохладнее, температура днем снизится до +6..+8°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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