Капитан Савченко в Подмосковье получил выговор, за вход в лифт перед генералами

10 января. Mossovetinfo.ru - Официальный выговор в Московской области получил капитан юстиции за вход в лифт перед генералами. Выговор объявлен «За нарушение Дисциплинарного Устава».

«Капитан юстиции Савченко позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству ГУ МВД России по Московской области», - говорится в официальном сообщении на сайте полиции Московской области.



Взыскание наложено начальником ГСУ генерал-майором юстиции Александром Ворониным сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Также Петрова сообщила СМИ, что взыскание офицер получил за то, что зашел в лифт, не пропустив вперед также ожидавших подъемник руководителей подмосковной полиции.