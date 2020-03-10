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Власть     10.03.2020 16:26

Карелин снял предложение о досрочных выборах в Госдуму

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Теги:  Госдума  поправки  Конституция  выборы  досрочные выборы 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Депутат «Единой России» Александр Карелин снял предложенную им поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму в случае принятия поправок в Конституцию.

Ранее с предложением провести досрочные парламентские выборы в случае принятия поправок в Конституцию выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Позднее, в ходе выступления в Госдуме президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.


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Теги: 
Госдума  поправки  Конституция  выборы  досрочные выборы 

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