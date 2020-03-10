10 марта. Mossovetinfo.ru – Депутат «Единой России» Александр Карелин снял предложенную им поправку о проведении досрочных выборов в Госдуму в случае принятия поправок в Конституцию.
Ранее с предложением провести досрочные парламентские выборы в случае принятия поправок в Конституцию выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Позднее, в ходе выступления в Госдуме президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.
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