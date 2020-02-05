Другие материалы
-
Власть
06.02.2020, 08:24
Хуснуллин недоволен темпами строительства ЦКАД
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил недовольство низкими темпами строительства ЦКАД. «Пока те темпы работ, которые идут на ЦКАД, меня не устраивают», - заявил Ху...
-
Власть
05.02.2020, 17:23
У аптек, завышающих цены, надо отбирать лицензию - Путин
5 февраля. Mossovetinfo.ru – У аптек, которые подняли цены на лекарства и медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса, необходимо отбирать лицензии, заявил президент страны Владимир Путин на...
-
Власть
05.02.2020, 16:49
Путин: нужно работать с гражданами напрямую
5 февраля. Mossovetinfo.ru – Работа правительства должна быть отлажена таким образом, чтобы все поручения, оглашенные в послании к Федеральному собранию и майские указы, были выполнены в срок и в ...