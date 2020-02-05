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Власть     06.02.2020 08:24

Хуснуллин недоволен темпами строительства ЦКАД

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Теги:  Марат Хуснуллин  дороги  строительство  ЦКАД  темпы 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил недовольство низкими темпами строительства ЦКАД.

«Пока те темпы работ, которые идут на ЦКАД, меня не устраивают», - заявил Хуснуллин журналистам.

По словам вице-премьера, он намерен провести с Минтрансом и подрядчиком совещание, на котором будут выработаны меры по ускорению темпов строительства. После чего, реализацию проекта Хуснуллин намерен держать под контролем в штабном режиме.

Хуснуллин назвал ЦКАД проектом, который призван разгрузить московские дороги.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что сметная стоимость строительства уже превышает изначально заложенную сумму. Также Жидкин заявил, что не может говорить о точных сроках запуска ЦКАД, однако выразил надежду, что в 2021 году участок ЦКАД проходящий через ТиНАО будет запущен.

Проект ЦКАД предусматривает строительство новой трассы в30-50 километрах от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу («Малая бетонка»). Проект должен запустить транзитный грузовой и пассажирский трафик в объезд Москвы и разгрузить центр Москвы, МКАД и вылетные магистрали. Первоначально планировалось, что ЦКАД будет запущен в 2019 году, однако позднее сроки запуска были перенесены на 2 года.


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Теги: 
Марат Хуснуллин  дороги  строительство  ЦКАД  темпы 

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