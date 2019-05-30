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Власть     30.05.2019 09:56

Клиенты НПФ смогут выйти на пенсию по старым правилам

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Теги:  пенсии  Госдума  законопроекты 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут выйти на пенсию по старым правилам, если до конца 2019 года заключат договор с фондом до конца 2019 года, соответствующий законопроект готовится в Госдуме, сообщает «Российская газета».

Граждане, которые заключат договор с НПФ до конца года, смогут получать страховые пенсии по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. При этом граждане смогут сами устанавливать себе пенсионный возраст, однако он не должен превышать существующие нормы в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы. Если парламент примет новый закон, новые нормы начнут действовать до конца 2019 года.


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Теги: 
пенсии  Госдума  законопроекты 

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