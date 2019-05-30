30 мая. Mossovetinfo.ru – Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут выйти на пенсию по старым правилам, если до конца 2019 года заключат договор с фондом до конца 2019 года, соответствующий законопроект готовится в Госдуме, сообщает «Российская газета».



Граждане, которые заключат договор с НПФ до конца года, смогут получать страховые пенсии по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. При этом граждане смогут сами устанавливать себе пенсионный возраст, однако он не должен превышать существующие нормы в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.



В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы. Если парламент примет новый закон, новые нормы начнут действовать до конца 2019 года.