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Власть     17.10.2019 14:42

Комиссии Мосгордумы и власти города совместно рассмотрят проект городского бюджета на 2020-2022 годы

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Теги:  Мосгордума  Правительство Москвы  бюджет Москвы  бюджет 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Комиссии Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы на совместном заседании в пятницу, 18 октября, сообщается на официальном сайте столичного парламента.

Для участия в заседании приглашены также представители департаментов московского правительства, Московской прокуратуры и Контрольно-счетной палаты Москвы.

Проект бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы был внесен на рассмотрение Мосгордумы мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября.


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Теги: 
Мосгордума  Правительство Москвы  бюджет Москвы  бюджет 

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