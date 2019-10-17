17 октября. Mossovetinfo.ru – Комиссии Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы на совместном заседании в пятницу, 18 октября, сообщается на официальном сайте столичного парламента.
Для участия в заседании приглашены также представители департаментов московского правительства, Московской прокуратуры и Контрольно-счетной палаты Москвы.
Проект бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы был внесен на рассмотрение Мосгордумы мэром Москвы Сергеем Собяниным 15 октября.
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