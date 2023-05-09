23 мая — Mossovetinfo.ru — Ожидается, что 23 мая в Госдуме во втором чтении состоится обсуждение статьи 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных, предусматривающей штрафы до 200 тыс. рублей владельцам, чьи животные укусили человека, - сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.
Законопроект был внесен в Госдуму в 2021 году, принят в первом чтении и работа над ним была приостановлена, когда летом 2022 года власти отказались от предложения вводить обязательную регистрацию домашних животных. Инициатива, разрешающая регионам вводить на своей территории собственные правила обращения с безнадзорными животными, которую обсуждают в Госдуме в настоящее время, вернула в работу и «забытый» законопроект, который после доработки в ближайшие дни он может стать законом и вступить в силу в ближайшие недели.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в ходе второго чтения нормы устанавливающие административную ответственность владельца питомца за укусы, которые причинили вред жизни или здоровью людей либо имуществу, если отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния.
Законодатели предложили штрафы: для граждан от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях тремя новыми статьями. Штрафами от 5 до 15 тысяч рублей предложено наказывать владельцев граждан, которые жестоко обращаются с животными, но не настолько жестоко, чтобы возбуждать уголовное дело (то есть если животное не убили, не покалечили, а «просто» избили или морили голодом). Должностных лиц за это будут штрафовать на 15–30 тысяч рублей, юридических — на 50–100 тысяч рублей.
Если нарушение требований по обращению с животными причинило «вред жизни или здоровью граждан» или их имуществу, но не содержит признаков уголовного преступления — штраф для граждан составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
Также предлагается штрафовать, в частности, за выдворение домашних животных на улицу, и за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.
Нападение собаки или любого другого животного на человека, которое причинило тяжкий вред здоровью или смерть по неосторожности - рассматривается как уголовное преступление.
Также в Госдуме рассматривается другой законопроект, принятый в первом чтении 17 мая при поддержке большинства парламентских партий. Законопроект фактически позволяет главам регионов устанавливать на территориях собственный порядок обращения с бездомными животными, в том числе умерщвлять безнадзорных животных. Лидер партии Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов назвал закон бесчеловечным и антигуманным.
«Эти юридические формулировки скрывают живодерский закон в угоду губернаторам, которые спали и ничего не делали в соответствии с действующим законодательством», – заявил Сергей Миронов на пресс-подходе в Госдуме.
«Многие субъекты, в том числе и Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, – они не спали: создавали приюты, занимались животными по установленной системе «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». И в этих субъектах нет проблем, не бегают эти озверевшие стаи, нет ЧП с нападениями на людей. Потому что там исполняли закон. А губернаторы и мэры, которые палец о палец не ударили, теперь жалуются на проблемы и хотят эти проблемы решать очень просто», - также сказал Миронов, поясняя причины сложившейся ситуации.
19 мая на круглом столе в Госдуме, проведенном фракцией «Справедливая Россия - За правду» было заявлено, что фракция намерена добиваться снятия с рассмотрения «живодерского» законопроекта. Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных, заявил
первый заместитель руководителя фракции СРЗП, лидер московских справедливороссов Дмитрий Гусев по итогам встречи с представителями зоозащитного сообщества в Госдуме.