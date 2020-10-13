13 октября. Mossovetinfo.ru – Госсовет возглавит президент России, соответствующее положение прописано в Конституции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
По словам Крашенинникова, согласно Конституции именно президент занимается формированием Госсовета, это прописано в его конституционных полномочиях. Поэтому логично, что и возглавлять госсовет будет президент.
Крашенинников также рассказал, что по Конституции в Госсовет войдут как постоянные члены, которым место в Госсовете положено по должности, так и те, кого своим решением туда включит президент. Таким образом, итоговое количество членов Госсовета зависит от президента.
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