13 октября. Mossovetinfo.ru – Госсовет возглавит президент России, соответствующее положение прописано в Конституции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.



По словам Крашенинникова, согласно Конституции именно президент занимается формированием Госсовета, это прописано в его конституционных полномочиях. Поэтому логично, что и возглавлять госсовет будет президент.



Крашенинников также рассказал, что по Конституции в Госсовет войдут как постоянные члены, которым место в Госсовете положено по должности, так и те, кого своим решением туда включит президент. Таким образом, итоговое количество членов Госсовета зависит от президента.