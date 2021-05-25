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Власть     25.05.2021 17:12

Кремль назвал темы, которые Путин и Байден обсудят при личной встрече

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  встреча  переговоры  повестка 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоятся 16 июня в швейцарской Женеве, сообщается на официальном сайте Кремля.

Сообщается, что президенты обсудят состояние и перспективы российско-американских отношений, а также «проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что встреча Путина и Байдена состоится 15-16 июня в Швейцарии.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  встреча  переговоры  повестка 

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