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Власть     06.07.2021 15:37

Кремль не поддерживает закрытие границ из-за коронавируса - Песков

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ограничения  Дмитрий Песков 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Из-за сложной ситуации с коронавирусом в некоторых регионах необходимо принимать оперативные и жесткие меры, однако закрытие границ между регионами в Кремле считают излишним, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры. В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», - приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента напомнил, что для борьбы с распространением коронавируса руководителям регионов предоставлены особые полномочия, и в зависимости от развития ситуации они могут принимать самостоятельные решения.

Ранее сообщалось, что в России впервые за все время пандемии было зафиксировано более 700 умерших от коронавируса за сутки.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ограничения  Дмитрий Песков 

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